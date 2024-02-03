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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رسم الحناء يتألق في جناح شلاتين وحلايب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في إطار مشاركتها المميزة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، استقطب جناح حلايب وشلاتين اهتمام زوار المعرض بشكل كبير، حيث اتجه الكثيرون نحو فن رسم الحناء الذي قدم بأشكال مختلفة، يعكس طابعًا مميزًا يحمل لمسات فنية فريدة، تجسد جمال ورونق الحياة الهادئة في جنوب البحر الأحمر.

وفي هذا السياق، أكدت كريمة سعيد، المسئولة في جناح "حلايب وشلاتين"، أن الجناح يستمر في تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات الحرفية واليدوية، التي تعكس تراث وهوية أهالي المنطقة، وقد لاقت منتجات الشنط والإكسسوارات والأطباق المصنوعة من خامات الجلود والخوص والخرز إقبالاً كبيرًا.

وقالت “سعيد”: "يعتبر معرض الكتاب منفذًا رئيسيًا لبيع وتسويق منتجاتنا، حيث نشارك بمشغولات وحرف يدوية، ما يسهم في توفير فرص عمل وزيادة دخل النساء المعيلات في المنطقة".

وشددت المسئولة على أن جناح "حلايب وشلاتين" يعكس التنوع الثقافي المصري بكل أشكاله، حيث يتم عرض تصاميم الأزياء التي تعكس ثقافة وهوية وتقاليد أهالي حلايب وشلاتين.

وتابعت: "هذا العام، يتم التركيز على منتجات العطور والبخور والتجميل، إلى جانب المشغولات اليدوية، وذلك لتحقيق تنوع أكبر في المشاركة وتلبية اهتمامات الزوار".

في سياق آخر، أشارت “سعيد” إلى أن الفعالية تأتي استمرارًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بضرورة المشاركة المجتمعية في المعارض، بهدف نشر ثقافة أهالي جنوب البحر الأحمر وعرض المنتجات المميزة.

وفي ختام حديثها، أكدت “سعيد” أن جناح "حلايب وشلاتين" يظهر بكامل ألقه في قاعة 3 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث يستمر في إثراء المشهد الثقافي بمجموعة متنوعة من المنتجات الفنية واليدوية.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يستمر حتى 6 فبراير المقبل في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

 

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