سفير الشئون الخارجية: أمريكا والدول الأروربية متواطئة مع إسرائيل لإيقاف المساعدات عن الأونروا

قال السفير رخا أحمد حسن عضو المجلس المصري للشئون الخارجية ان هناك خطة للقضاء على الأونروا لأنها تحافظ على قضية اللاجئين الفلسطينيين ، فمنذ ان بدأت الأونروا عملها وهي تحافظ على حياة كريمة للاجئين من تعليم ورعاية صحية ومساعدتهم في إنشاء بدل الخيام فقد حولوها الى مباني.



وأكد رخا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباحنا مصري، المذاع على فضائية المصرية، أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية التى اوقفت مساعدات الأونروا متواطئة بوضوح مع إسرائيل في هذا الاتجاه فهي تريد تغير الاونروا ونقلها إلى اختصاصات الى وكالات أخري.

وتابع: ما تقوم به إسرائيل من تدمير لغزة هي قطع المساعدات على الأونروا وبالتالي تصبح حياة الفلسطينين في غزة حياة مستحيلة وبالتالي يضطروا الى مغادرتها.