حلقت من واشنطن .. لماذا استخدمت أمريكا قاذفات القنابل B-1 في ضرب سوريا والعراق ؟

أعلنت الولايات المتحدة أمس الجمعة عن شن ضربات ضد ثلاثة دول عربية هي سوريا والعراق واليمن، انتقاما للهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي ضد القاعدة العسكرية الأمريكية في شمال شرق الأردن بطائرة مسيرة انطلقت من العراق.

وشنت القوات الأمريكية هجوما على 85 هدفًا في سبعة مواقع في العراق وسوريا، وأوضح مسئول أمريكي أن الضربات استهدف منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني، الذي أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنه سيحاسب.

وجاءت الضربات الأمريكية باستخدام قاذفات القنابل من طراز B-1 والتي حلقت في رحلة واحدة من الولايات المتحدة حتى وصلت إلى أهدافها في الدول الثلاثة، واستمرت ضرباتها 30 دقيقة وكانت ناجحة، وفقًا للبيت الأبيض.

وكشف مسؤول دفاعي أمريكي لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية أن قاذفات القنابل من طراز B-1، وهي قاذفات ثقيلة بعيدة المدى يمكنها حمل أسلحة دقيقة وغير دقيقة، استخدمت في العمليات، وقال سيمز، الجمعة، إن القاذفات حلقت في "رحلة واحدة بدون توقف" من الولايات المتحدة، "كل ذلك تم تعزيزه من خلال قيادة النقل لدينا وقدرتنا على التزود بالوقود والسير على طول الطريق".

وتحمل الطائرة B-1 متعددة المهام أكبر حمولة تقليدية من الأسلحة الموجهة وغير الموجهة في مخزون القوات الجوية، وهي العمود الفقري لقوة القاذفات بعيدة المدى الأمريكية.

وتم تطوير B-1A في البداية في السبعينيات كبديل للطائرة B-52. ومن ثم صنعت طائرة B-1B النسخة المحسنة التي بدأتها إدارة ريجان في عام 1981.

وتحمل الطائرة B-1B ما يقرب من 50 رقمًا قياسيًا عالميًا من حيث السرعة والحمولة والمدى ووقت الصعود في فئتها. واعترفت الرابطة الوطنية للملاحة الجوية بالطائرة B-1B لإكمالها واحدة من أكثر 10 رحلات جوية لا تنسى في عام 1994. وقد أصبحت أحدث السجلات رسمية في عام 2004.