عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حلقت من واشنطن .. لماذا استخدمت أمريكا قاذفات القنابل B-1 في ضرب سوريا والعراق ؟

صدى البلد

أعلنت الولايات المتحدة أمس الجمعة عن شن ضربات ضد ثلاثة دول عربية هي سوريا والعراق واليمن، انتقاما للهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي ضد القاعدة العسكرية الأمريكية في شمال شرق الأردن بطائرة مسيرة انطلقت من العراق.

وشنت القوات الأمريكية هجوما على 85 هدفًا في سبعة مواقع في العراق وسوريا، وأوضح مسئول أمريكي أن الضربات استهدف منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني، الذي أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنه سيحاسب.

وجاءت الضربات الأمريكية باستخدام قاذفات القنابل من طراز B-1 والتي حلقت في رحلة واحدة من الولايات المتحدة حتى وصلت إلى أهدافها في الدول الثلاثة، واستمرت ضرباتها 30 دقيقة وكانت ناجحة، وفقًا للبيت الأبيض.

وكشف مسؤول دفاعي أمريكي لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية أن قاذفات القنابل من طراز B-1، وهي قاذفات ثقيلة بعيدة المدى يمكنها حمل أسلحة دقيقة وغير دقيقة، استخدمت في العمليات، وقال سيمز، الجمعة، إن القاذفات حلقت في "رحلة واحدة بدون توقف" من الولايات المتحدة، "كل ذلك تم تعزيزه من خلال قيادة النقل لدينا وقدرتنا على التزود بالوقود والسير على طول الطريق".

وتحمل الطائرة B-1 متعددة المهام أكبر حمولة تقليدية من الأسلحة الموجهة وغير الموجهة في مخزون القوات الجوية، وهي العمود الفقري لقوة القاذفات بعيدة المدى الأمريكية.

وتم تطوير B-1A في البداية في السبعينيات كبديل للطائرة B-52. ومن ثم صنعت طائرة B-1B النسخة المحسنة التي بدأتها إدارة ريجان في عام 1981. 

وتحمل الطائرة B-1B ما يقرب من 50 رقمًا قياسيًا عالميًا من حيث السرعة والحمولة والمدى ووقت الصعود في فئتها. واعترفت الرابطة الوطنية للملاحة الجوية بالطائرة B-1B لإكمالها واحدة من أكثر 10 رحلات جوية لا تنسى في عام 1994. وقد أصبحت أحدث السجلات رسمية في عام 2004.

قاذفات القنابل طراز B-1 ضربت سوريا والعراق القاعدة العسكرية الأمريكية وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الثوري الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

تعليق ساخر من حسن شحاتة على تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد..ماذا قال؟

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

ضربة جديدة لـ مرتضى منصور.. الدستورية ترفض دعوى بطلان تشجيع الصناعة

بعد الاستغناء عنه.. إصابة والدة لاعب الزمالك بجلطة

فرج عامر يفجر مفاجأة.. مبروك على هذا المنتخب بطولة كاس أمم أفريقيا

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

موضوعات متعلقة

لماذا ترسل كندا صواريخ خارج الخدمة إلى أوكرانيا؟

الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة القتلى العاملين بالمجال الإنساني في إثيوبيا

أمريكا تحارب وكلاء إيران .. واشنطن تنتقم لجنود "البرج 22" بهجمات في سوريا والعراق واليمن

الكونغو الديمقراطية: مقتل 9 أشخاص في هجوم مسلح شرق البلاد

نبش القبور في غزة.. اعتراف صادم من المتحدث السابق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

الخارجية الأمريكية: يجب احترام حقوق الإنسان في ولاية أمهرة الإثيوبية

كينيدي يدعو بايدن إلى سحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط

عائلة بايدن تستقبل رفات الجنود الأمريكيين ضحايا هجوم البرج 22

ترشيحاتنا

أدى مهمته.. معتمد جمال يعتذر عن الاستمرار في جهاز الزمالك مع جوميز

بعد رفع الفائدة 2%.. هل تطرح البنوك شهادات أعلى من 27% ؟

عاطلان ينهيان حياة موظف بمصلحة الضرائب ويلقيان جثته بشوارع القاهرة.. خاص

حلقت من واشنطن .. لماذا استخدمت أمريكا قاذفات القنابل B-1 في ضرب سوريا والعراق ؟

أمريكا تكشف نوع السلاح المستخدم في ضرباتها على العراق وسوريا

مدبولي يتفقد المتحف المصري الكبير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي عجرم تستعرض رشاقتها في الرياض بجمبسوت لافت| شاهد

بوسي شلبي بجمبسوت مثير للجدل في عقد قران عمر عبدالعزيز| لن تتوقع سعره

بفستان ملفت| ابنة غادة عادل تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلادها

بعد ظهورها المثير للجدل .. 10 صور تكشف عن أناقة شريهان

فيديو

"التواصل بالأفكار دون التحدث".. زرع أول شريحة للإنسان| شاهد

حقيقة الصورة المتداولة.. مشاهد تخلع القلوب لـ احتراق برج إيفل

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال الفلسطينيين يرتدون الأكفان.. شاهد

ولا أغرب.. غرفة ساونا تنقذ شخصين من الغرق في النرويج| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ