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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سياسي: يجب ضبط إيقاع المنطقة وإلا ستلتهم النيران أى مكان في العالم

مختار الغباشي
مختار الغباشي

قال الدكتور مختار الغباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية إن الاحداث في غزة متلاحقة و الوضع صعب للغاية، فإسرائيل تمارس المزيد من جرائم الإبادة، وهناك عناد من نتنياهو وأعضاء حكومته عن مسألة الوصول والاستجابة لمسألة إيقاف النار والاستجابة للتدابير الاحترازية التى أصدرتها محكمة العدل الدولية.

وأضاف الغباشي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباحنا مصري، المذاع على الفضائية المصرية، أن هناك أطراف إقليمية ودولية وعلى رأسها مصر  فقد تبذل جهد كبير للوصول الى تهدئة دائمة او إيقاف إطلاق النار نستطيع من خلاله ان نطلق بعدها عملية سياسية كبيرة لحل المعضلة الفلسطينية.

يقوم الحوثيين بضرب السفن الأمريكية والأسرائيلية والأنجليزية فى البحر الأحمر، لوقف إطلاق النيران على غزة


وأردف نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية ،إسرائيل تمارس اجراما منقطع النظير داخل قطاع غزة وفي مدينة الضفة الغربية بشكل كبير، مشيرا الى ان الوضع في غزة مازال متأزما، مطالبا بالحاح ضرورة الوصول الي إيقاف إطلاق النار، وان تستفيد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية معها لهذا الامر منعا من انفجار أوضاع منطقة الشرق الأوسط في المجمع خصوصا ان الأوضاع في البحر الأحمر  مازالت ملتهبة بشكل كبير والولايات المتحدة الأمريكية تحشد العالم الغربي ورائها لهذا الامر، والحوثيين على منطق واحد لإيقاف اطلاق النار فقد تستهدف السفن البحرية الأمريكية والإسرائيلية والإنجليزية في البحر الأحمر، كمان ان الوضع في شمال لبنان متوترا وأيضا داخل العراق وسوريا على صفيح ساخن.


وتابع: اذا لم يتم ضبط إيقاع المنطقة سريعا والاستجابة الى وقف إطلاق النار، سوف تلتهم النيران أي منطقة وفي أي وقت وسوف تنفلت الأمور.

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