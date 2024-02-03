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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. ذكر واحد هيحل كل مشاكلك وهيوسع رزقك.. معجزة ربانية يوم 27 رجب.. لو نصيبك اتأخر فى الدنيا أطمئن ربنا هيجبر بخاطرك

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى المهمة، التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

هل يسمع الموتى من يزوروهم أو يسلموا عليهم ؟
 

فعل واحد يحل كل المشاكل ويرزقك الله به رزقا عجيبا.. مذكور في سورة نوح
 

معجزة ربانية يوم 27 رجب .. ترقبوها من الآن عجائب آيات الله
 

لماذا يأتي الأموات لبعض الناس في الأحلام وخاصة الأحباب؟.. علامات مهمة جدًا
 

لو نصيبك اتأخر.. علي جمعة: طمن قلبك ربنا هيجبر بخاطرك مثلما فعل مع سيدنا محمد
 

فضل التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات

 

كيفية إحياء ليلة الإسراء والمعراج .. الإفتاء توضح
 

هل راجع النبي الله في عدد الصلوات برحلة الإسراء والمعراج.. الإفتاء تجيب

هل يسمع الموتى من يزوروهم أو يسلموا عليهم معجزة ربانية يوم 27 رجب لماذا يأتي الاموات لبعض الناس فى الاحلام وخاصة الاحباب فضل التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات علي جمعة فضل التسبيح والتحميد والتكبير

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