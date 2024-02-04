الطبيعة تتغير.. ناسا تعلن عن تقلص حجم القمر وزلزال عنيف قريبا

توصلت دراسة جديدة من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إلى أن هناك "خطرا زلزاليا" على سطح القمر يمكن أن يعرقل المهمات البشرية المرتقبة.

القمر يتقلص ويدمر الأرض

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" في دراسة جديدة كشفت عنها أن القمر "تقلص" على مدار مئات الملايين من السنين، لافتة إلى أنه يتعرض أيضا للزلازل.

وأشار علماء ناسا خلال الدراسة استنادا إلى تحليل جديد لهزات أرضية قمرية تم تسجيلها في رحلات فضائية سابقة، أن حجم القمر تقلص بنحو 150 قدما (50 مترا) خلال مئات الملايين من السنين.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.