ترقب وحذر.. أسعار الذهب في الأسواق اليوم بعد قرار البنك المركزي

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية حيث شهدت أسعار الذهب في مصر، تغيرا بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير قبل ساعات ، بعد اضطراب السوق ووصول الأسعار إلى أعلى مستويات في تاريخها في تعاملات محلات الصاغة بالمحافظات المختلفة في مصر.

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وتراجع سعر الذهب بعد القفزة الأخيرة والتي شهد خلالها سعر الجرام من عيار 24 اقترابا من 5000 جنيه بالمصنعية، ليتراجع إلى نحو 4,371 جنيها فقط بدون مصنعية، حيث ارتبكت سوق الذهب خلال الأيام الماضية، وتخطى سعر الجرام من عيار 21: 4000 جنيه رسميا، بدون مصنعية، وهذه الأسعار لا تعبر عن قيمة المعدن الأصفر، قبل أن يتراجع اليوم بعد قرار البنك المركزي برفع نسبة الفائدة.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا قبل ساعات الخميس الموافـــق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

أما سعر الدولار مقابل الجنيه، من أبرز ما يبحث عنه الآلاف يوميا عبر محرك البحث جوجل، خاصة سعر الأخضر في البنوك الرسمية العاملة في مصر، بالتزامن مع قرار البنك المركزي بشان أسعار الفائدة، وتصريحات صندوق النقد الأخيرة.

وقبل ساعات، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، اليوم الخميس، أن المفاوضات لزيادة قيمة برنامج القرض المصري في "المرحلة الأخيرة".

وقالت مديرة الصندوق: "العمل يجري على التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ، وتم تمديد مهمة الصندوق إلى مصر لحل تعقيدات تنفيذ التغييرات في السياسات".