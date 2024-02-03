شهادات استثمار بعائد يصل لـ 30٪ بالبنوك .. حافظ على قيمة مدخراتك

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية جديدة حيث قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا أمس الخميس الموافـــق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

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وتزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك، لم تصدر أي قرارات رسمية بشأن إصدار شهادات جديدة أو رفع سعر الفائدة على الشهادات الحالية، ومن المقرر أن تستأنف البنوك عملها الأحد المقبل.

في هذا الصدد قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن قرار رفع سعر الفائدة يتوافق مع التوجه نحو مزيد من تشديد السياسات النقدية ويعد بمثابة بادرة من مصر تجاه مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى ان الصندوق دائماً يتجه الى ان تتعامل الدول التي تعاني من ازمات مالية نحو اتجاه انكماشي من خلال سياسات متعلقة بالتشدد النقدي من البنوك المركزية وايضا التشدد المالي من وزارة المالية.

وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن قرار رفع أسعار الفائدة يأتي بالتوازي مع اتخاذ الحكومة قرار بخفض الاستثمارات الحكومية بنسبة 15% بما يعني ان السياسة المالية المصرية سوف تسير في مسار متوازي مع السياسة التي يطبقها البنك المركزي في مسار أكثر تشدداً حتى إذا ترتب على ذلك قدر من الانكماش او استهداف معدلات اقل من معدلات النمو.