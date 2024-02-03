الدفاع الروسية: استسلام 26 جنديا أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أنه خلال الأسبوع الماضي، استسلم 26 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية للجيش الروسي.

وكان حاكم منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، قال في وقت سابق إن عدداً أقل من الأفراد العسكريين الأوكرانيين يريدون الذهاب إلى خط المواجهة ضد روسيا، لكن يتم إرسالهم قسراً إلى الجبهة، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

يأتي ذلك مع اقتراب الذكرى الثانية من اندلاع الحرب الأوكرانية، التي نشبت في 24 فبراير 2022 بين الجيشين الروسي والأوكراني، وتسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف من الجانبين.