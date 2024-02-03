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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب يهنئ منتخب مصر للتنس بالتأهل التاريخي إلي المجموعة العالمية بكأس ديفيز

صدى البلد

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي الاتحاد المصري للتنس، بعد حسم منتخب مصر للتنس مواجهة نظيره الاكوادور، بنتيجة ثلاثة مواجهات دون رد، ليتأهل منتخبنا رسميًا إلى المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز.


وسجل منتخبنا الوطني فوزه الثالث على التوالي أمام الاكوادور وذلك عبر لقاء الزوجي حيث لعب النجمان محمد صفوت وكريم مأمون ضد اندريس اندريدا ودييجو هيدالجو، بعد تحقيق الفوز 7 / 6 و 7 / 6 ليححزا للفراعنة بطاقة الصعود رسميًا لأول مرة في تاريخ التنس المصري، وذلك في المباراة إلي أقيمت بالملعب الرئيسي بنادي الجزيرة.


وأشار الوزير إلي الدعم والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية ككل وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتي المحافل الدولية، حيث ارتكزت استراتيجية الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية علي توجيه شتي الدعم والرعاية للرياضات الفردية والجماعية.


وضمت قائمة منتخبنا كل من محمد صفوت مدرباً ولاعباً وكريم مأمون وعمرو عصراوى وأكرم السلالى ومايكل صبحى.

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