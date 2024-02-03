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أمطار وثلوج ورياح .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية جديدة جوية حيث حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من عودة فرص تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت الموافق 3 فبراير، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ليلا وفى الصباح الباكر شديد البرودة على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين من الشبورة المائية صباحا، ونصحت بضرورة توخي الحذر في حالة قيادة السيارة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نصائح مهمة على قائدي المركبات اتباعها أثناء القيادة في وجود شبورة وتضمنت الآتي:
-تفقد حالة الإطارات.
-التأكد من فاعلية مساحات الزجاج.
-التركيز وعدم الانشغال عن الطريق.
-خفف السرعة فكلما كانت السرعة أقل سهل السيطرة على السيارة.
-حافظ على مسافة بينك وبين السيارة أمامك لتفادى الاصطدام بها.
 

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