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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محمد عبد المنصف يودع لاعبي الزمالك بالصور تذكارية

صدى البلد

حرص محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى فريق الزمالك السابق على التواجد في مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي، من أجل توديع الجهازين الفني والإداري واللاعبين على هامش التدريب .

وتمنى محمد عبد المنصف التوفيق للجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك واللاعبين، وقام بالتقاط الصور التذكارية في مران اليوم.

وتولى البرتغالي لويس فيسنتي منصب مدرب حراس المرمى ضمن الجهاز الفني الجديد للزمالك الذي يقوده البرتغالي جوزيه جوميز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنادي الزمالك جوزية جوميز صور ا كرة القدم بنادي الزمالك محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى

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