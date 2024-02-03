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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نائب رئيس تحرير الأهرام: مصر الأكثر حرصا على دعم غزة

محمد حمادة نائب رئيس
محمد حمادة نائب رئيس تحرير الأهرام

قال محمد حمادة، نائب رئيس تحرير الأهرام  والمتخصص في الشأن العربي، إنه ليس بجديد استهداف المصالح الأمريكية والقواعد العسكرية الأمريكية، فمنذ طوفان الأقصى 7 أكتوبر وحتى الآن، هناك العديد من الهجمات التى طالت المصالح الأمريكية والقواعد العسكرية الأمريكية، حوالي 185 هدفا تم استهدافه للقواعد العسكرية الأمريكية.


وأضاف حمادة، خلال لقائه ببرنامج “صباحنا مصري”، المذاع على الفضائية المصرية، أن التعنت الأمريكي والوقوف مع الجانب الإسرائيلي بشكل كبير أثار حفظية جميع الشعوب الحرة، بالإضافة أيضا إلى محور المقاومة، فهناك صراع في منطقة الشرق الأوسط، ومصر كانت حريصة جدا على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعت إلى ضرورة احتواء الأزمة في غزة حتى لا تتسع رقعة الصراع وتشمل مناطق أخرى.

وأوضح نائب رئيس تحرير الأهرام، أن العملية العسكرية الإسرائيلية بدعم أمريكي تجاه أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وهناك أكثر من 27 ألف شهيد حتى الآن، وكل هذا مع امتداد العملية العسكرية، وأيضا هناك تدخل من قبل محور المقاومة سواء كان حزب الله في لبنان وحزب الشعب في العراق، كما تم استهداف السفن والشاحنات الداعمة لإسرائيل  من خلال جماعة الحوثيين.

طوفان الأقصى القواعد العسكرية الأمريكية الجانب الإسرائيلي غزة أبناء الشعب الفلسطيني

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