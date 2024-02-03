عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| نانسي عجرم تغني للسعودية.. هوية شبيهة أنغام

أخبار الفن
أخبار الفن

نانسي عجرم تغني للسعودية.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: هوية شبيهة أنغام، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

معجبة مغرمة.. نانسي عجرم تشعل حماس جمهورها بموسم الرياض

أحيت الفنانة نانسي عجرم، حفل غنائي ساهر لها ليلة أمس الجمعة 2 فبراير، على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقدمت نانسي عجرم، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، من بينها: (صح صح، ياي سحر، بدنا نولع الجو، معجبة مغرمة)، وغيرها من الأغاني التي أشعلت حماس الجمهور السعودي.

 

خذاني الشوق .. نوال الكويتية تشعل ثاني ليالي فبراير الكويت

أحيت الفنانة نوال الكويتية، حفل غنائي ساهر لها، ليلة أمس الجمعة 2 فبراير، بصحبة الفنان مطرف المطرف، في ثاني ليالي مهرجان فبراير الكويت.

وقدمت نوال الكويتية، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، من بينها: (خذاني الشوق، المسباح، مثل النسيم، يوه يا يوه، نجوم الليل) وغيرها.

 

نفاد تذاكر حفل ماجد المهندس بمهرجان فبراير الكويت

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن نفاد تذاكر حفل الفنان ماجد المهندس، المرتقب يوم 9 فبراير الجاري، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت.

 

لمون نعناع .. محمد حماقي يشعل حماس جمهوره السعودي في جدة

أحيا الفنان محمد حماقي، حفل غنائي ساهر له ليلة أمس الجمعة 2 فبراير، على مسرح بنش مارك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

 

عال.. مطرف المطرف يشعل حماس جمهوره بمهرجان فبراير الكويت

أحيا الفنان مطرف المطرف، حفل غنائي ساهر له، ليلة أمس الجمعة 2 فبراير، بصحبة الفنانة نوال الكويتية، في ثاني ليالي مهرجان فبراير الكويت.

 

صابرين: لم أقلق من مشاركتى فى مسلسل مسار إجبارى مع الشباب

كشفت الفنانة صابرين عن سر موافقتها على مسلسل "مسار إجبارى" والذى تشارك به فى رمضان المقبل حيث يعتمد على بطولة شبابية.

 

كأنهما توأم .. تعرف على شبيهة أنغام بعد ظهورهما معا

حظت صورة للفنانة أنغام، على تفاعل كبير على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بسبب ظهورها مع سيدة تشبهها إلى حد كبير.

 

السعودية تدلعنا.. نانسي عجرم تغير كلمات أغنيتها بحفل موسم الرياض

ظهرت الفنانة نانسي عجرم، في مقطع فيديو متداول على السوشيال ميديا من حفلتها بموسم الرياض، التي أحيتها أمس الجمعة 2 فبراير، وهي تغير كلمات اغنيتها للسعودية.

 

صابرين : أقدم أم عصام عمر بمشاعر واحاسيس مختلفة بمسار إجبارى

كشفت الفنانة صابرين عن دورها فى العمل ووجه الاختلاف الذى تقدمه فى مسلسل "مسار إجبارى" حيث تقدم شخصية أم عصام.

 

مصطفى كامل: لابد من محاسبة كل مسيء لنقابة المهن الموسيقية

أعرب الفنان مصطفى كامل، عن استيائه من تعرضه للهجوم والسب والقذف من قلة داخل نقابة المهن الموسيقية، مطالبا بسرعة محاسبة هؤلاء بطريقة قانونية، فور توجه النقابة ببلاغات ضدهم.

نانسي عجرم أنغام نوال الكويتية ماجد المهندس محمد حماقي مطرف المطرف صابرين شبيهة أنغام مصطفى كامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

تعليق ساخر من حسن شحاتة على تعاقد الزمالك مع عبدالله السعيد..ماذا قال؟

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة عاجلة بشأن انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

صدمة قوية.. إصابة نجم دفاع الزمالك في مران الفريق اليوم ونقله للمستشفى

السكر يواصل قفزاته| قرار عاجل من التموين لحل الأزمة عقب رفع الفائدة

ترشيحاتنا

أسعار الذهب تختتم تداولات الأسبوع على زيادة بـ 1.1% في البورصة

بريطانيا تعرض مقترح لخفض التصعيد بين لبنان وإسرائيل.. وحزب الله يرد

إعلان الحداد على شهداء القوات المسلحة والمدنيين العراقيين نتيجة القصف الأمريكي

إسقاط مسيرات.. أمريكا تكشف عن ضرباتها ضد الحوثيين بخليج عدن.. تفاصيل

هيونداي فيرنا "كاملة أوتوماتيك" 2009 .. للبيع بهذا السعر 

الحرب على غزة.. جنود الاحتلال تفجر المساجد من أجل متعة الانتقام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستانها اللافت في عيد ميلادها| إطلالات أثارت الجدل لابنة غادة عادل

نشرة المرأة والصحة|ابنة غادة عادل تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة شريهان

بتغسل مواعين.. تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة إليسا.. صور

رجوة زوجة ولي عهد الأردني تخطف الأنظار في قطر| شاهد

فيديو

شهادات استثمار بعائد يصل لـ 30٪ بالبنوك .. حافظ على قيمة مدخراتك

مصطفى كامل: لابد من محاسبة كل مسيء لنقابة المهن الموسيقية

كويكب يصطدم بالأرض في هذا الموعد

السعودية تدلعنا.. نانسي عجرم تغير كلمات أغنيتها بحفل موسم الرياض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ