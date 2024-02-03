أخبار الفن| نانسي عجرم تغني للسعودية.. هوية شبيهة أنغام

نانسي عجرم تغني للسعودية.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: هوية شبيهة أنغام، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

أحيت الفنانة نانسي عجرم، حفل غنائي ساهر لها ليلة أمس الجمعة 2 فبراير، على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقدمت نانسي عجرم، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، من بينها: (صح صح، ياي سحر، بدنا نولع الجو، معجبة مغرمة)، وغيرها من الأغاني التي أشعلت حماس الجمهور السعودي.

أحيت الفنانة نوال الكويتية، حفل غنائي ساهر لها، ليلة أمس الجمعة 2 فبراير، بصحبة الفنان مطرف المطرف، في ثاني ليالي مهرجان فبراير الكويت.

وقدمت نوال الكويتية، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، من بينها: (خذاني الشوق، المسباح، مثل النسيم، يوه يا يوه، نجوم الليل) وغيرها.

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن نفاد تذاكر حفل الفنان ماجد المهندس، المرتقب يوم 9 فبراير الجاري، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت.

أحيا الفنان محمد حماقي، حفل غنائي ساهر له ليلة أمس الجمعة 2 فبراير، على مسرح بنش مارك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

أحيا الفنان مطرف المطرف، حفل غنائي ساهر له، ليلة أمس الجمعة 2 فبراير، بصحبة الفنانة نوال الكويتية، في ثاني ليالي مهرجان فبراير الكويت.

كشفت الفنانة صابرين عن سر موافقتها على مسلسل "مسار إجبارى" والذى تشارك به فى رمضان المقبل حيث يعتمد على بطولة شبابية.

حظت صورة للفنانة أنغام، على تفاعل كبير على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بسبب ظهورها مع سيدة تشبهها إلى حد كبير.

ظهرت الفنانة نانسي عجرم، في مقطع فيديو متداول على السوشيال ميديا من حفلتها بموسم الرياض، التي أحيتها أمس الجمعة 2 فبراير، وهي تغير كلمات اغنيتها للسعودية.

كشفت الفنانة صابرين عن دورها فى العمل ووجه الاختلاف الذى تقدمه فى مسلسل "مسار إجبارى" حيث تقدم شخصية أم عصام.

أعرب الفنان مصطفى كامل، عن استيائه من تعرضه للهجوم والسب والقذف من قلة داخل نقابة المهن الموسيقية، مطالبا بسرعة محاسبة هؤلاء بطريقة قانونية، فور توجه النقابة ببلاغات ضدهم.