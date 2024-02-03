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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعاية ضد المقاومة.. الاحتلال الإسرائيلي يسقط «صحيفة الحقيقة» على سكان غزة

صدى البلد

أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي صحيفة على سكان قطاع غزة، تحت مسمى "الحقيقة" تحمل دعاية ضد حركة حماس.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام عبرية، فإن الصحيفة دعت سكان غزة إلى "الاستيقاظ"، وادعت أن حماس "تقتل أطفالكم"، حسبما ذكرت هيئة البث العامة "كان".

وتضمنت الصحيفة مقالات حول العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على زعيم حماس يحيى السنوار، وزيادة المساعدات الإنسانية، ودحض ادعاءات المتحدث باسم الحركة.

وزعمت الصحيفة: "لقد أحرقوا أموال الشعب على الأنفاق والسلاح".

وأضافت: "لقد دمروا كل شيء جيد، ضربوكم وعذبوكم، وتركوا عائلاتكم في الشوارع، وهم يختبئون في الأنفاق"، وتساءلت: "هل أنت صامت؟ كل هذا مجرد قطرة في المحيط، مستقبلك بين يديك".

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