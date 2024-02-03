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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية تحذر من عواقب وخيمة مع تقدم القوات الإسرائيلية باتجاه رفح

صدى البلد

أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية تحذيرا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء التبعات المحتملة لإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن تقدم العمليات من خان يونس إلى رفح. وذكرت الوزارة أن مثل هذه الأعمال من شأنها أن تعرض حياة 1.5 مليون فلسطيني من سكان رفح إلى "خطر كبير وحقيقي".

جاء بيان وزارة الخارجية الفلسطينية ردا على تصريحات يوآف غالانت، التي أشار فيها إلى نية الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته إلى رفح، المدينة الواقعة على الحدود مع مصر، حيث يتواجد عدد كبير من سكان غزة. لجأ.

وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية على الجدية التي تنظر بها إلى تصريحات غالانت، متهمة إسرائيل بالاستمرار في ارتكاب "المزيد من الجرائم والمجازر ضد المدنيين في كافة مناطق قطاع غزة". 

سلطت الوزارة الضوء على الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة والتي تتسم "بالمجازر والقتل والدمار والتهجير القسري المستمر". وعلى الرغم من التحذيرات والمطالبات الصادرة عن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، يبدو أن الوضع على الأرض يزداد سوءا.

ويسلط بيان الوزارة الضوء على التوترات والمخاوف المتزايدة المحيطة بالإجراءات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ويؤكد الحاجة الملحة للاهتمام والتدخل الدوليين لمعالجة التحديات الإنسانية المتصاعدة التي يواجهها السكان الفلسطينيون في المنطقة.

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