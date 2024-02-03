عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غارات إسرائيلية تودي بحياة 18 فلسطينيا في رفح ودير البلح

صدى البلد

أفاد مسئولو الصحة في غزة أن الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينتي رفح ودير البلح في غزة أدت إلى خسارة مأساوية لحياة 18 فلسطينيًا. ووفقا لرويترز، لجأ عشرات الآلاف من الأشخاص إلى رفح، الواقعة على الحدود الجنوبية مع مصر، حيث شنت القوات الإسرائيلية هجوما كبيرا للسيطرة على خان يونس، المدينة الجنوبية الرئيسية.

وفي رفح، أدت غارة جوية إسرائيلية على منزل إلى مقتل 14 شخصًا، من بينهم نساء وأطفال، وفقًا لمسؤولي الصحة في غزة. ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي تورطه في الهجوم. وشدد متحدث عسكري على أن الجيش الإسرائيلي يلتزم بالقانون الدولي، ويتخذ الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، مقارنا ذلك بما وصفوه بالهجمات المتعمدة التي تشنها حماس على المدنيين الإسرائيليين.

وأفادت السلطات الصحية في غزة، التي لم تميز بين المسلحين والمدنيين في تقاريرها، عن مقتل أكثر من 27 ألف فلسطيني منذ بداية الحرب. وفي الساعات الـ24 الماضية فقط، تم تسجيل 107 ضحايا، مع مخاوف من آلاف آخرين وسط الأنقاض.

وأكد شهود عيان في خان يونس أن الجيش الإسرائيلي فجر منطقة سكنية قريبة من وسط المدينة. وفي مدينة دير البلح، وهي تجمع كبير آخر للنازحين، أكد المسعفون مقتل أربعة أشخاص في غارة جوية على منزل في نفس اليوم. ويسلط هذا الوضع الضوء على الأزمة الإنسانية المستمرة والخسائر في أرواح المدنيين في خضم النزاع.

خان يونس الجيش الإسرائيلي السلطات الصحية في غزة غزة غارة جوية إسرائيلية رفح ودير البلح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

صدمة قوية.. إصابة نجم دفاع الزمالك في مران الفريق اليوم ونقله للمستشفى

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة عاجلة بشأن انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

السكر يواصل قفزاته| قرار عاجل من التموين لحل الأزمة عقب رفع الفائدة

مدرب حراس المنتخب السابق: يجب التحقيق مع الشناوي والجهاز الطبي للفراعنة

موضوعات متعلقة

السفن الأمريكية تسقط 12 طائرة بدون طيار

الولايات المتحدة تعزز دفاعاتها وتشن ضربات ردا على هجوم الحوثيين

وزير الدفاع الإسرائيلي يلمح إلى تقدم القوات لأقصي نقطة جنوب غزة

علاقة وثيقة لـ التمويل القطري بمفاوضات الرهائن في غزة

وزير الخارجية البريطاني يحث نتنياهو على الاعتراف بالدولة الفلسطينية

حماس تدرس اقتراح وقف إطلاق النار بشروط

قادة «حماس» و«الجهاد»: أي صفقة رهائن يجب أن تنهي الحرب في غزة

كندا تفكر في فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين

ترشيحاتنا

نجم مانشستر يونايتد يرفض عرضا فلكيا من الدوري السعودي

فصائل المقاومة العراقية تستهدف قاعدة أمريكية بطائرات مسيرات شمال سوريا

غارات إسرائيلية تودي بحياة 18 فلسطينيا في رفح ودير البلح

الأب والابن وراء القضبان .. قت.لا شقيقين بالخرطوش وقرار عاجل من المحكمة

مظاهرات حاشدة في لندن للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

نستطيع التغلب عليهم..حركة النجباء العراقية تتوعد بالرد على الغارات الأمريكية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستانها اللافت في عيد ميلادها| إطلالات أثارت الجدل لابنة غادة عادل

نشرة المرأة والصحة|ابنة غادة عادل تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة شريهان

بتغسل مواعين.. تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة إليسا.. صور

رجوة زوجة ولي عهد الأردني تخطف الأنظار في قطر| شاهد

فيديو

 قبل عيد الحب.. نزار الفارس ينشر فيديو جديدا مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

شهادات استثمار بعائد يصل لـ 30٪ بالبنوك .. حافظ على قيمة مدخراتك

مصطفى كامل: لابد من محاسبة كل مسيء لنقابة المهن الموسيقية

كويكب يصطدم بالأرض في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ