أفادت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي ضرب، خلال الأسبوع الماضي، سبع منصات إطلاق أوكرانية لمختلف أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك تلك التي أرسلتها أوروبا.



وقالت الوزارة في بيان اليوم: "خلال الأسبوع الماضي، تم ضرب سبع منصات إطلاق لأنظمة صواريخ، بما في ذلك: خمس لأنظمة صواريخ "إس-300"، و"سامب-تي" المصنوعة في فرنسا، بالإضافة إلى "إيريست-تي" المصنوعة في ألمانيا".



بالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات الروسية ثلاث محطات رادار لنظام الصواريخ "ناسامس" النرويجي الصنع، ورادارين لنظام الصواريخ "إس-300"، ومحطة رادار واحدة لنظام الصواريخ "إيريست-تي".



وأشارت الوزارة إلى أن القوات أصابت ستة مستودعات ذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وفي اتجاه كوبيانسك، تجاوزت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال أسبوع 750 عسكريًا، ودبابة وتسع عربات قتالية مدرعة و21 سيارة، و8 مدفعيات ميدانية.



وواصلت القوات المسلحة الروسية تحسين الوضع على طول خط المواجهة في أجزاء معينة من اتجاه كوبيانسك، وحررت تابايفكا.



كما صدت القوات الروسية 41 هجومًا شنتها مجموعات مهاجمة من القوات الروسية 30، 32، 44، 60 مشاة ميكانيكية، 57 مشاة آلية، 25 محمول جوا، 95 ألوية هجومية محمولة جوا، ولواء دفاع إقليمي 103 في مناطق سينكوفكا، وتابايفكا في مقاطعة خاركوف ووفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.