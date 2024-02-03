تصعيد خطير .. حماس تدين الضربات الأمريكية في العراق وسوريا

أصدرت حركة حماس، إدانة شديدة للضربات الأمريكية الأخيرة على العراق وسوريا، ووصفتها بأنها "تصعيد خطير" في الشرق الأوسط. وأعربت المجموعة عن قلقها من أن الهجمات تشكل تهديدا "للأمن والاستقرار" في المنطقة.

نددت حماس في بيان نشرته على تطبيق تلجرام، بـ"العدوان الأمريكي" على كل من العراق وسوريا، وحملت إدارة الرئيس الأمريكي بايدن مسؤولية عواقب ما وصفته بـ "العدوان الغاشم".

أكدت حماس أن مثل هذه الأعمال تساهم في مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، وشددت على أن الاستقرار والسلام لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال وقف "العدوان الصهيوني".