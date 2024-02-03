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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نقيب المهن الاجتماعية بمعرض الكتاب: حب الخير بشكل فردي يساعد على التنمية

نقيب المهن الاجتماعية
نقيب المهن الاجتماعية

قال عبد الحميد زيد ، نقيب المهن الاجتماعية ، إنه لم يعد من المقبول في القرن الواحد والعشرين أن تظل المسئولية الاجتماعية عطاءات عشوائية ، و لكن دعونا نؤكد أن الشعب المصري يميل بطبعه إلي ثقافة الحب و الاحترام و الكرم ، لكن نحن نتعامل مع الوازع الديني و حب الخير بشكل فردي ، و هذا لا يساعد على التنمية فلابد من وجود الالتزام و يتم وضع الخطط الخاصة للنهوض بتنمية الدولة.


جاء ذلك خلال مناقشة وتوقيع كتابه "المسئولية الاجتماعية ورجال الأعمال"، للدكتور عبد الحميد زيد نقيب المهن الاجتماعية، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، بحضور عدد من رجال الأعمال والكتاب وزوار المعرض.


كما أكد عبد الحميد زيد ، انة لابد من تعاون القطاع الخاص و المجتمع المدني لخدمة الدولة من خلال تشريع فالدولة قامت بتكثيف التعاون مع الجمعيات و المؤسسات لتبني رفاهية المجتمع و تؤدي إلى مطلع الحماية المدنية.

و أضاف عبد الحميد زيد أن رجل الأعمال المسئول عن التنمية الاجتماعية ، حتي يتم تحسين المؤسسات الاقتصادية و الصور الذهنية للمؤسسة أو الشركة من خلال عملية التسويق و القبول المجتمعي ، و للاسف رجال الأعمال يفقدون الثقة في مؤسسات المجتمع المدني ، و لابد من تغيير تلك الصورة من خلال الأعلام و الرأي العام.
 

ويشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 55، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث بلغ عدد زائريه في يومه الأول 207414 زائرا، وحرصت الأسر المصرية على التوافد من جميع محافظات الجمهورية بكثافة عالية، منذ الساعات الأولى لفتح أبوابه للجمهور، كما توافد على المعرض عدد كبير من الجنسيات العربية والأجنبية، حرصاً على متابعة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام ضمن فعاليات المعرض.
ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وذلك خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وكانت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام اختارت اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ55، لما له من دور كبير في ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسي، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.


 

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