خبير اقتصادي: لأ أنصح بالاستثمار في الذهب حاليا لهذا السبب

نصح الخبير الاقتصادي، الدكتور حسام الغايش، من لديه سيولة مالية بالتنوع في استثمارها، وعدم الاتجاه بها في طريق واحد.

وقال الغايش، في حديثه لبرنامج “أرقام وأسواق” على فضائية أزهري، إن التنوع حاليا يكون ما بين شهادات البنوك والأسهم وشراء العقارات، مشيرا إلى أن الذهب حاليا فيها مضاربة كبيرة جدا نتيجة المضاربة على الدولار وبالتالي هناك نوع من المخاطرة، ولا ينصح بها.

وتابع: الأفضل الآن لأصحاب السيولة المالية باللتوجه إلى الشهادات البنكية ذات العائد أو شراء الأسهم بالبورصة أو العقارات، بعيدا عن الذهب، فهذا التنوع يقلل درجة المخاطرة بصورة كبيرة جدا.

وحول قلة حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في سوق المال المصري حاليا مقارنة عن الفترة الماضية، أكد أن البورصة المصرية في حاجة إلى آليات لجذب المستثمرين، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

موضحا أن من بين هذه الآليات هو طرح شركات جديدة بالبورصة، خاصة في ظل وجود شركات كبيرة جدا غير مقيدة أو مطروحة بالبورصة.