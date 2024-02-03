حزب الله يدين بشدة الضربات الجوية الأمريكية

أصدر حزب الله بيانا رسميا أدان فيه بشدة الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة على العراق وسوريا. وأعربت الجماعة عن استنكارها لما اعتبرته عدواناً سافراً على البلدين الشقيقين أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. واتهم حزب الله الولايات المتحدة بانتهاك سيادة هذه الدول وتقويض أمنها ووحدة أراضيها وانتهاك القوانين الدولية والإنسانية.

وأكد البيان أن العدوان الأمريكي يزيد من زعزعة استقرار المنطقة، ويوفر الذرائع لاستمرار الاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا ضد إرادة شعبيهما. ويرى حزب الله أن هذا الفعل يتناقض مع الادعاءات الأمريكية بعدم السعي لتوسيع الصراع في المنطقة، مؤكدا أنه يؤجج التوتر ويصعد الحروب.

وأعرب حزب الله عن تضامنه مع الشعبين العراقي والسوري، وحثهما على التمسك بطريق المقاومة لتحرير بلديهما من الاحتلال الأمريكي. كما أكد البيان التزام حزب الله بدعم ومساعدة قطاع غزة ضد العدوان الصهيوني.

وتقدمت الجماعة بتعازيها لأسر الشهداء، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.