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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل للجيش الأردني حول حقيقة مشاركته في الضربات على العراق

الجيش الأردني
الجيش الأردني

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم السبت، أن سلاح الجو الملكي الأردني لم يشارك في الغارات الجوية التي نفذتها القوات الجوية الأمريكية داخل الأراضي العراقية.

وأضاف المصدر في رد على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه لا صحة للتقارير الصحفية التي تم تدوالها صباح هذا اليوم حول مشاركة طائرات أردنية في العمليات التي نفذتها طائرات أميركية داخل العراق.

وتابع أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تحترم سيادة العراق الشقيق.

وأكد  عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن مع الدول العربية كافةً.

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