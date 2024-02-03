نجوم ريال مدريد يوجهون إنذارا شديد اللهجة لـ مبابي حال قدومه

وجه نجوم ريال مدريد، إنذارا إلى كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بعد تزايد أنباء قدومه للميرينجي.

ينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء الصيف المقبل، ويمكنه الرحيل مجانا لأي فريق، علما بوجود تقارير تربطه بشدة بالانتقال للنادي الملكي.

وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن موقف قادة ريال مدريد في غرفة الملابس واضح تجاه مبابي والأمور التي على اللاعب الفرنسي الالتزام بها إذا وقع مع الميرنجي.

ويرى قادة ريال مدريد أنه لا يوجد لاعب فوق النادي وغرفة الملابس، وإذا أراد مبابي القدوم للبرنابيو يجب أن يحترم القواعد الخاصة بالملكي.

ويفرض نجوم ريال مدريد هذه القواعد للحفاظ على الحد الأدنى من النظام في غرفة الملابس، وحتى لا يكون أحد فوق المجموعة، ما قد يؤثر على انسجام الفريق.

وأشارت إلى أن نجوم ريال مدريد لن يمنحوا مبابي استثناءات في هذه النقطة، كما لم يحصل عليها من قبل أسماء كبيرة مثل: كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس.

أوضحت أن الريال يواصل سياسة الصمت من الخارج تجاه صفقة مبابي، لكن هناك حديثا داخليا في النادي عن صفقة النجم الفرنسي ومستقبله المحتمل.

وذكرت أن صفقة انتقل مبابي إلى ريال مدريد تسير في الاتجاه الصحيح، وهناك تفاؤل في الأيام الأخيرة بشأن إمكانية حسمها.