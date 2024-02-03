مستشار الحكومة السورية: الولايات المتحدة لا تريد استقرار دمشق.. وقواتها تسرق ثرواتنا

قال عبد القادر عزوز، مستشار برئاسة الوزراء السورية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحسم الوضع في قطاع غزة، الأمر الذي ساهم في زيادة حدة الصراع بالمنطقة.

وأضاف "عزوز"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن القوات الأمريكية تسرق ثروات وخير الأراضي السورية، وهذا أمر لابد من مناقشته على طاولة التفاوض مع أمريكا.

وتابع"عزوز"، أن المزيد من التصعيد والدخول من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، سيساهم في تهديد أمن واستقرار المنطقة، بل والعالم أجمع، كما أن الحرب الإقليمية في المنطقة، ستنعكس سلبًا على كل الدول، مؤكدًا أنه يجب على الأشقاء التدخل لتهدئة الصراع خاصة في قطاع غزة.

وأردف، أن استعادة الجيش السوري على المناطق التي تسيطر عليها القوات العسكرية بشمال شرق سوريا وجنوبها، سيساهم في استقرار سوريا، ولكن من مصلحة الولايات المتحدة استمرار هذا الوضع.