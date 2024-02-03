صنع في مصر.. وزيرة الثقافة تشيد بجناح القومي للمرأة بمعرض الكتاب 2024

زارت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، جناح المجلس فى منطقة B54 في صالة 3 في معرض القاهرة الدولى للكتاب، في دورته رقم 55.

وأشادت وزيرة الثقافة، بإصدارات ومطبوعات المجلس التي صدرت خلال السنوات الأخيرة؛ لما يضمه من مجموعة من الإصدارات المتنوعة، وطرح الموضوعات التي تسلط الضوء على قضايا المرأة.

وأشادت وزيرة الثقافة، بمنتجات السيدات من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وإعجابها بتنوع تلك المنتجات التي تعبر عن التراث المصري والحضارة المصرية، والتي صنعت بأيدي سيدات رائعات من مختلف محافظات مصر.

وتعقد فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، هذا العام، تحت شعار «نصنع المعرفة .. نصون الكلمة»، وتستمر حتى 6 فبراير 2024، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة،