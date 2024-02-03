عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صنع في مصر.. وزيرة الثقافة تشيد بجناح القومي للمرأة بمعرض الكتاب 2024

صدى البلد

زارت  الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، جناح المجلس فى منطقة B54 في صالة 3 في معرض القاهرة الدولى للكتاب، في دورته رقم 55.

وأشادت وزيرة الثقافة، بإصدارات ومطبوعات المجلس التي صدرت خلال السنوات الأخيرة؛ لما يضمه من مجموعة من الإصدارات المتنوعة، وطرح الموضوعات التي تسلط الضوء على قضايا المرأة.

وأشادت وزيرة الثقافة، بمنتجات السيدات من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وإعجابها بتنوع تلك المنتجات التي تعبر عن التراث المصري والحضارة المصرية، والتي صنعت بأيدي سيدات رائعات من مختلف محافظات مصر.

وتعقد فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، هذا العام، تحت شعار «نصنع المعرفة .. نصون الكلمة»، وتستمر حتى 6 فبراير 2024، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة،

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة إيداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

تنبيه مهم من الأرصاد.. ظاهرة جوية تُهدد سلامة المواطنين بالقاهرة وبعض المحافظات

عينيها راحت .. كواليس ومفاجآت جديدة في الاعتداء على ممرضة شبرا العام

ننتظر رد هذا اللاعب| الزمالك يتجاهل رمضان صبحي في ملف الصفقات الجديدة

مفاجأة .. مرتضى منصور ولمياء في النيابة لهذا السبب | خاص

ترشيحاتنا

حكم استخدام الصور العارية في الإعلانات والدعاية.. دار الإفتاء ترد

الساحر.. أول تعليق من شيكابالا على انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك

مدريتش بنفسي بعد الكلمة دي .. جريمة سواق توك توك في أوسيم

بعد 45 سنة زواج ..مسن ينهي حياة زوجته لرفضها إعطائه مصروفا من معاشه بأسيوط

رواتب وضباط شرطة .. حماس تبدأ بالظهور من جديد في أجزاء بغزة

العراق تسلم السفارة الأمريكية بـ بغداد مذكرة احتجاج على قصف الولايات المتحدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيكة الموز المقلوب بمذاق لا يقاوم

وفاة والدة تارا عماد والجنازة غدًا بمسجد الشرطة

نجم السنغال يطيح بحكام مصريين من أمم أفريقيا .. ماذا حدث؟

وليد توفيق يحيي ذكرى وفاة أم كلثوم على طريقته الخاصة |شاهد

فيديو

أمطار وثلوج ورياح .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة إيداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

 قبل عيد الحب.. نزار الفارس ينشر فيديو جديدا مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

شهادات استثمار بعائد يصل لـ 30٪ بالبنوك .. حافظ على قيمة مدخراتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

اﻟﻤﺰﻳﺪ