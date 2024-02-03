الأطباء العرب يهنئ الدكتور نعمة سعيد لتعيينه ممثلا لمنظمة الصحة العالمية بمصر

هنأ اتحاد الأطباء العرب الدكتور نعمة سعيد عابد بمناسبة تعيينه ممثلا لمنظمة الصحة العالمية في مصر، خلفا للدكتورة نعيمة القصير.

وأعرب الأمين العام للاتحاد الدكتور أسامة رسلان، في بيان صحفي اليوم السبت- عن أمنياته بالتوفيق والسداد لممثل منظمة الصحة العالمية في موقعه الجديد، خاصة وأنه له مسيرة متميزة في المجال الصحي، مؤكدا أهمية تعزيز سبل التعاون والبناء على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، بما يسهم في استكمال تلك المسيرة لصالح صحة المواطنين وتطوير مسيرة العمل المشترك بين الاتحاد والمنظمة.

كما قدم رسلان، الشكر للدكتورة نعيمة القصير على مجهوداتها وتعاونها المثمر والبناء مع الاتحاد خلال فترة توليها منصب ممثل المنظمة بالقاهرة.

منظمة الصحة العالمية

ويتعاون اتحاد الأطباء العرب مع العديد من المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية، ومن أبرزها منظمة الصحة العالمية والجمعية الأوروبية للتغذية والاتحاد الدولى لمكافة العدوى والتجمع الصحي العالمي في جنيف والرابطة العربية لسلامة المرضى وغيرها من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.