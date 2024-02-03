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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ثلاث فصائل فلسطينية تدين بشدة الغارات الجوية الأمريكية في العراق

صدى البلد

رداً على الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة في العراق وسوريا، قامت ثلاث فصائل فلسطينية، وهي الجهاد الإسلامي الفلسطيني، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بالتحرك. وأصدروا بيانات تدين هذه الأفعال.

وأعربت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن إدانتها الشديدة للعدوان الأمريكي، مؤكدة على انتهاك سيادة سوريا والعراق، الأمر الذي تعتقد أنه سيؤدي إلى تصعيد التوتر وعدم الاستقرار الإقليمي. وهم ينظرون إلى العدوان على أنه جزء من نمط أوسع من الاحتلال والهيمنة والغطرسة في المنطقة.

ووصفت الجبهة الديمقراطية الضربات الجوية الأمريكية بالعدوان الوحشي، مؤكدة أن التحالف الأمريكي الإسرائيلي يشكل تهديدًا للشعوب العربية ويساهم في عدم الاستقرار الإقليمي. ودعت المجموعة إلى إدانة عالمية للإجراءات الأمريكية وحثت الدول العربية على مقاطعة دولة إسرائيل وسحب السفراء وتنفيذ مقاطعة أوسع للبضائع الأمريكية.

وأدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة الغارات الجوية الأمريكية، معربة عن دعمها الكامل لحق العراق وسوريا في الرد على العدوان. وسلطوا الضوء على الدور الأمريكي الملموس في حماية الكيان الصهيوني وشددوا على المشاركة الأمريكية في الصراعات المستمرة في المنطقة.

 

الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة في العراق وسوريا فصائل فلسطينية

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