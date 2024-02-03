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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مؤسس "أمهات مصر" تشيد بالاستعانة بخبراء التعليم في تطوير محتوى قنوات مدرستنا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

دعت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، جميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية بمتابعة قنوات مدرستنا للاستفادة من المحتوي الشامل الذي تقدمه هذه القنوات التابعة للوزارة.

وقالت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور ، في بيان لها  إن قنوات مدرستنا التي بدأت في 2020 تقدم برامج متنوعة وتثقيفية وتعليم لغات وبرامج خاصة بمدارس التكنولوجية التطبيقية، وكذلك البرامج الخاصة بصناع التاريخ والإهتمام بهذه الشخصيات، وبرامج مهارات المستقبل والذكاء الاصطناعي والبرامج الخاصة بالصحة النفسية والألعاب وغيرها.

وأشادت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور،  ببرامج قنوات مدرستنا عند عرضها لشرح المناهج الدراسية، مؤكده أن طريقة عرضها يتم بشكل احترافي ومميز وبسيط ويعمل علي توصيل المعلومة وفهمها للطالب بشكل جيد، حيث تشمل جميع المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وضربت عبير أحمد مثالا ببرنامج "جروب الماميز" والذي تقدمه الإعلامية ياسمين نور الدين، لافته أن البرنامج استطاع جذب ولفت أنظار أولياء الأمور وأبنائهم من حلال المحتوي والفقرات المميزة التي يقدمها البرنامج، فضلا عن اختيار مقدمة برنامج تتمتع باحترافية ولباقة وثقافة عالية وروح وشخصية متميزة وهي الإعلامية ياسمين نور الدين.

وأشارت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور،  إلي أن قنوات مدرستنا تابعة لوزارة التربية والتعليم وتشرف عليها، وهو ما يجعل هناك ثقة واطمئنان للمحتوي الذي يتم عرضه واعتماد الطلاب عليه، مشيده بقيام إدارة قنوات مدرستنا بعمل تقييم دوري لأداء ومحتوى البرامج المقدمة، فضلا عن الاستعانة بخبراء التعليم المتميزين لمعرفة مقترحاتهم وآراءهم فيها، وكان آخرها تنظيم ورش عمل حضرها عشرات الخبراء في كافة التخصصات وأساتذة الجامعات لتقديم مقترحاتهم.

ونصحت عبير أولياء الأمور بتحميل برامج وتطبيقات (مدرستنا بلس) وهي منصة تعليمية تجمع جميع مواد شبكة قنوات مدرستنا، لجميع المراحل الدراسية لتوفير المناهج الدراسية والشرح للطلاب بالإضافة إلي برامج مختلفة ترفيهية وتربوية.

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