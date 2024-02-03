تحدى إسرائيل.. المفوض العام لـ«الأونروا»: سأظل باقيا في منصبي

أفادت "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم السبت، بأن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، أعلن أنه سيبقى في منصبه على الرغم من المطالب الإسرائيلية بالاستقالة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية في مقالها نقلا عن لازاريني في مقابلة: "صرح المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنه سيبقى في منصبه لأطول فترة ممكنة، ولن يستسلم لمطالب إسرائيل بالاستقالة".

وقال للصحيفة إنه سيبقى المفوض العام لـ"الأونروا" طالما أنه يعتقد أنه يواصل "دعم الشعب" و"إيصال صوت اللاجئين الفلسطينيين".

وأكد لازاريني للصحيفة: "في اليوم الذي أشعر فيه أن هذا الأمر يؤدي لنتائج عكسية على مجموعات السكان التي أمثلها؛ سأعيد التفكير في قراري وأعيد النظر فيه".