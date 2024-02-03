عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحدى إسرائيل.. المفوض العام لـ«الأونروا»: سأظل باقيا في منصبي

الاونروا
الاونروا

أفادت "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم السبت، بأن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، أعلن أنه سيبقى في منصبه على الرغم من المطالب الإسرائيلية بالاستقالة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية في مقالها نقلا عن لازاريني في مقابلة: "صرح المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنه سيبقى في منصبه لأطول فترة ممكنة، ولن يستسلم لمطالب إسرائيل بالاستقالة".

وقال للصحيفة إنه سيبقى المفوض العام لـ"الأونروا" طالما أنه يعتقد أنه يواصل "دعم الشعب" و"إيصال صوت اللاجئين الفلسطينيين".

وأكد لازاريني للصحيفة: "في اليوم الذي أشعر فيه أن هذا الأمر يؤدي لنتائج عكسية على مجموعات السكان التي أمثلها؛ سأعيد التفكير في قراري وأعيد النظر فيه".

إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فاينانشال تايمز وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة إيداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

تنبيه مهم من الأرصاد.. ظاهرة جوية تُهدد سلامة المواطنين بالقاهرة وبعض المحافظات

عينيها راحت .. كواليس ومفاجآت جديدة في الاعتداء على ممرضة شبرا العام

ننتظر رد هذا اللاعب| الزمالك يتجاهل رمضان صبحي في ملف الصفقات الجديدة

مفاجأة .. مرتضى منصور ولمياء في النيابة لهذا السبب | خاص

موضوعات متعلقة

كيف ردت بلجيكا على قصف إسرائيل لمبنى مكاتب الوكالة البلجيكية للتعاون الإنمائي في غزة

كارثة .. وزير خارجية قطر يحذر من تداعيات وقف تمويل الأونروا

قصف مدفعي إسرائيلي في محيط بلدتي الناقورة وكفرحمام بلبنان

القيادة المركزية الأمريكية: وجهنا ضربات جديدة ضد مسيرات يمنية تستعد للانطلاق

بوليانسكي: أمريكا تهدد السلم والأمن وطلبنا للتو اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الدولي

محتجون ضد حكومة نتنياهو يطالبون بإجراء انتخابات جديدة

دير شبيجل: وزير الدفاع الألماني يفقد ثقة موظفي الجيش

جيش الاحتلال يحرض أهالي غزة على الثورة ضد حماس

ترشيحاتنا

اعتماد سفير مصر الجديد في موزمبيق .. صور

حماس تثمن جهود مصر وقطر من أجل التوصل لوقف إطلاق النار

حكم استخدام الصور العارية في الإعلانات والدعاية.. دار الإفتاء ترد

الساحر.. أول تعليق من شيكابالا على انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك

مدريتش بنفسي بعد الكلمة دي .. جريمة سواق توك توك في أوسيم

بعد 45 سنة زواج ..مسن ينهي حياة زوجته لرفضها إعطائه مصروفا من معاشه بأسيوط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيكة الموز المقلوب بمذاق لا يقاوم

وفاة والدة تارا عماد والجنازة غدًا بمسجد الشرطة

نجم السنغال يطيح بحكام مصريين من أمم أفريقيا .. ماذا حدث؟

وليد توفيق يحيي ذكرى وفاة أم كلثوم على طريقته الخاصة |شاهد

فيديو

أمطار وثلوج ورياح .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة إيداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

 قبل عيد الحب.. نزار الفارس ينشر فيديو جديدا مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

شهادات استثمار بعائد يصل لـ 30٪ بالبنوك .. حافظ على قيمة مدخراتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ