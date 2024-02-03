مفاجأة| مبابي يرحل لهذا النادي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان

قرر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وقائد منتخب فرنسا، حسم قراره النهائي بشأن وجهته المقبلة في الصيف المقبل.

ونشرت صحيفة لوباريزيان خبرا عاجلا، يؤكد أن مبابي اختار الانتقال إلى ريال مدريد اعتبارا من الموسم الجديد.

وأضافت: "لم يعد هناك أي مجال للشك، لقد قرر مبابي مغادرة الدوري الفرنسي في نهاية الموسم والانضمام إلى أكبر ناد في العالم، الذي كان ينتظره دائما".

يذكر أن مبابي صاحب الـ 25 عاما ينتهي تعاقده مع النادي الباريسي في 30 يونيو المقبل، علما بأنه انضم لصفوف الفريق في صيف 2017 قادما من موناكو.

وكان النجم الفرنسي أبلغ إدارة ناديه في أوائل صيف العام الماضي 2023، بأنه لن يفعل بند التمديد لموسم ثالث حتى صيف 2025.