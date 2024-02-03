شخصية وطنية فريدة .. قناة السويس تنعى الفريق أحمد فاضل

نعي الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، وجموع العاملين بها وبشركاتها ببالغ الحزن والأسي الفريق أحمد فاضل رئيس الهيئة الأسبق، معربين عن خالص تعازيهم في فقدان شخصية وطنية فريدة، وأحد أبرز رؤساء الهيئة الذي ساهم طوال مسيرته البناءة في العمل على رفعة وتطوير قناة السويس، ومراعاة مصالح العاملين بها فحاز حب وثقة واحترام من رافقه وعمل معه وسمع عنه.

جاء ذلك في بيان رسمي نشر علي الصفحة الرسمية،

داعين المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه وأحبائه الصبر والسلوان وان يجعل مرضه في ميزان حسناته.