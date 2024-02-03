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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رواتب وضباط شرطة .. حماس تبدأ بالظهور من جديد في أجزاء بغزة

صدى البلد

في التطورات الأخيرة، أفادت التقارير أن حركة المقاومة الفلسطينية، حماس، بدأت تعود إلى الظهور في مناطق غزة التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية قبل شهر. وتأتي هذه المعلومات من أربعة من سكان مدينة غزة ومسؤول كبير داخل الجماعة المسلحة، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وتشمل علامات هذا التجدد نشر حماس لضباط الشرطة والبدء في دفع الرواتب لبعض موظفي الخدمة المدنية في مدينة غزة في الأيام القليلة الماضية. وفي الوقت نفسه، استأنفت القوات الإسرائيلية ضرباتها في الأجزاء الغربية والشمالية الغربية من المدينة، لا سيما في المناطق التي أفادت التقارير أنه يجري فيها توزيع الرواتب.

ووفقا للسكان، فقد تمت ملاحظة ضباط شرطة يرتدون الزي الرسمي والملابس المدنية بالقرب من مقر الشرطة والمكاتب الحكومية ومستشفى الشفاء. كما لوحظت عودة موظفي الخدمة المدنية، حيث استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية اللاحقة هذه المكاتب المؤقتة.

ويصف مسؤولو حماس عودة ضباط الشرطة بأنها محاولة لإعادة النظام إلى مدينة غزة، وخاصة بعد انسحاب عدد كبير من القوات الإسرائيلية من شمال غزة الشهر الماضي. ولا يزال الوضع ديناميكيا، مع تصاعد التوترات بين حماس والقوات الإسرائيلية.

حماس

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