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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يتلقى تحذيراً قبل الضربات الأمريكية

صدى البلد

في تطور حديث، تم الكشف عن أن المسؤولين الأمريكيين قدموا تحذيرًا مسبقًا للعراق قبل الغارات الجوية التي نفذت الليلة الماضية، وفقًا لمسؤول كبير في الإدارة تحدث إلى شبكة NBC News.

تأتي هذه المعلومات ردا على تصريحات سابقة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي رفض ادعاء البيت الأبيض بتقديم إشعار مسبق للعراق ووصفه بأنه "أكاذيب". ومع ذلك، رد مسؤول الإدارة الأمريكية قائلاً إن الحكومة العراقية تلقت تحذيرًا سريعًا بشأن الضربات الوشيكة.

ومع اعترافه بأن الأمر لم يكن بمثابة تنبيه شامل، أكد المسؤول أنه من غير الدقيق الادعاء بأن العراق لم يكن على علم بالضربات. وربط المسؤول الضربات الجوية مباشرة بالحرس الثوري الإيراني واستشهد بها كرد مباشر على مقتل ثلاثة جنود أمريكيين.

وأضاف المسؤول: "ما رأيتموه الليلة الماضية وما سترونه مرة أخرى لم يكن بالهين"، في إشارة إلى إجراءات مستقبلية محتملة. لا تزال طبيعة هذه الإجراءات غير معلنة، حيث يكون بعضها مرئيًا للعامة والبعض الآخر غير مرئي.

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