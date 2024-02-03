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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتماد سفير مصر الجديد في موزمبيق .. صور

السفير محمد فرغل
السفير محمد فرغل يقدم أوراق اعتماده سفيراً لـ مصر


قدم السفير محمد فرغل أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية موزمبيق فيليب نيوسي كسفير لجمهورية مصر العربية لدى موزمبيق يوم 2 فبراير 2024، وقد أعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد استقبال الرئيس نيوسي للسفير المصري في حضور كل من المستشار السياسي لرئيس الجمهورية ونائب وزير الخارجية.


ونقل السفير المصري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الموزمبيقي، وتطلع الجانب المصري لتعزيز أطر التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة خلال الفترة القادمة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة في المجالات ذات النفع المشترك ومن بينها مجالات الزراعة، والاستثمار، والصحة، والطاقة، والبنية التحتية.

 وأشار إلى حرص مصر على التنسيق المتبادل فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية لتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين في مواجهة التحديات التي تفرضها الأحداث الراهنة على الساحة الدولية.
 

ومن جانبه، طلب رئيس جمهورية موزمبيق نقل خالص تحياته وتقديره إلى رئيس الجمهورية، معربا عن تقديره للدور التاريخي والمحوري لمصر في إفريقيا وفي الشرق الأوسط، مشدداً على جزيل شكره للجانب المصري على ما تم تقديمه من كافة أوجه الدعم الفني والدورات التدريبية المقدمة للجانب الموزمبيقي لرفع كفاءة القدرات البشرية في القطاعات الحكومية المختلفة.

السفير محمد فرغل يقدم أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى موزمبيق
السفير محمد فرغل يقدم أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى موزمبيق
السفير محمد فرغل يقدم أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى موزمبيق
السفير محمد فرغل يقدم أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى موزمبيق
السفير محمد فرغل يقدم أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى موزمبيق
السفير محمد فرغل يقدم أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى موزمبيق
السفير محمد فرغل يقدم أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى موزمبيق
السفير محمد فرغل يقدم أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى موزمبيق
الرئيس الموزمبيقي الرئيس عبد الفتاح السيسي ا أوراق اعتماد رئيس جمهورية موزمبيق رئيس جمهورية موزمبيق فيليب نيوسي السفير محمد فرغل موزمبيق

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