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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الشاطئية يهزم السعودية ببطولة عمان الودية

منتخب مصر للكرة الشاطئية
منتخب مصر للكرة الشاطئية

حقق منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى،  فوزا على نظيره السعودي بضربات الجزاء بنتيجة 6-5 فى المباراة التى أقيمت بملاعب مجمع السلطان قابوس الرياضى، ضمن مباريات البطولة الودية التى يشارك فيها الفراعنة؛ في اطار استعدادات منتخب مصر لبطولة كأس العالم التي ستقام فى الإمارات فبراير 2024. 

واختار مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر، قائمة تضم 14 لاعبا؛ للمشاركة في بطولة عمان الودية، وضمت كلا من:

زيزو الصباح، محمد السيد، إبراهيم حسن ،مصطفي سمير، محمد عبد النبي لوحا، هيثم عاطف كوستا، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد الشحات مصطفي أحمد، مصطفي علي صاصا، حسان محمد ،الحسيني طه وعبد الرحمن حسن الشافعي. 

ومن المقرر أن يعلن المدير الفني لمنتخب مصر، القائمة النهائية للاعبين التى ستشارك فى كأس العالم، والتي ستضم 12 لاعبا فقط، يوم 5 فبراير 2024.

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