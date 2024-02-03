ماك شرقاوي: أمريكا أصبحت دولة "غير مرغوبة" دبلوماسيا لما تفعله لإسرائيل ..فيديو

قال الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، إن الولايات المتحدة أصبحت دولة "غير مرغوبة" دبلوماسيا لما تفعله لإسرائيل.

وأضاف الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة،: "الحرب في غزة بدأت تنتهي تدريجيا خاصة بعد سحب إسرائيل لعدد من قواتها في قطاع غزة"، لافتا: "القوات الإسرائيلية لم تحقق أي نصر على أرض الواقع".

وأشار الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي،: "إسرائيل لم تحقق سوى تدمير قطاع غزة وقتل أكثر من 30 ألف من المدنيين"، موضحا: "أمريكا تقدم حماية كاملة الإسرائيل".