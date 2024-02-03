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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فريق ناشئات يد الأهلي يهزم الزمالك في دوري الجمهورية

ناشئات يد الأهلي
ناشئات يد الأهلي

حقق فريق ناشئات النادي الأهلي لكرة اليد مواليد 2006 فوزًا كبيرًا على حساب نظيره فريق الزمالك، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم السبت على صالة الزمالك، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

شهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب الفريقين، وقدمت خلالها لاعبات الأهلي مستوى مميزًا، لينجح الفريق في تحقيق الفوز بنتيجة 47-26.

وأشاد الجهاز الفني بما قدمته اللاعبات خلال المباراة من أداء فني وبدني، أسهم في تحقيق الفوز عن جدارة واستحقاق، وهو ما يمثل دافعًا للاعبات من أجل تقديم عروض قوية خلال الفترة المقبلة.

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