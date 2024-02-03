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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«أهلي 2008» يفوز على أسوان بثلاثية في بطولة الجمهورية

الأهلي
الأهلي

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٨ الفوز على ضيفه أسوان بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٩ من بطولة الجمهورية.

افتتح مهند الشامي التسجيل للأهلي خلال الشوط الأول بهدف من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني نجح حمزة عبد الكريم في تسجيل هدفين، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ومتابعة لركلة ركنية بتسديدة مميزة بالقدم، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي ٣ - صفر.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٨» المباراة بتشكيل يضم كلًّا من:

حراسة المرمى: يوسف صلاح.

الدفاع: حسن محمد - حمزة الدجوي - محمد صبري شندي - مهند الشامي.

وسط الملعب: عمر العدوي - عمر كمال - بلال عطية - فارس محمد - زياد أيوب.

الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وشارك صالح موسى بدلًا من عمر كمال، وياسين ياسر بدلًا من حسن محمد، ويوسف علاء بدلًا من فارس محمد، ويوسف حلمي بدلًا من بلال عطية، وأحمد رضا بدلًا من عمر العدوي.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٨» رصيده إلى ٤٨ نقطة، يحتل بها المركز الثاني في جدول الترتيب، وسجل ٦٣ هدفًا مقابل ٢٤ هدفًا في مرماه. 
 
ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٨ بالأهلي كلًّا من محمود بيومي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

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