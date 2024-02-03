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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الاتحاد الدولي للسباحة يهنئ مصر على إنجاز برونزية مها عامر

صدى البلد

هنأ رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء، الكابتن طيار حسين المسلم، الاتحاد المصري للسباحة ووزارة الشباب والرياضة، على تحقيق اللاعبة المصرية مها عامر الميدالية البرونزية في بطولة العالم للألعاب المائية.

وعبَّر المسلم، عن سعادته بتحقيق مصر ميدالية في بطولة العالم للألعاب المائية، بعد فترة كبيرة من الغياب عن منصات التتويج.

وأكد، أن هذا الإنجاز جاء بعد جهد وتعب كبير للجميع سواء مها عامر والجهاز الفني لمنتخب مصر، مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة واتحاد السباحة برئاسة ياسر إدريس لم يبخلوا عن أبطالهم المصريين في أي شيء؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في البطولات العالمية.

ونجحت البطلة المصرية مها عامر في حصد ميدالية تاريخية لمصر خلال منافسات الغطس في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في قطر خلال الفترة من 2 إلى 18 فبراير 2024 بمشاركة 2600 من نخبة أبطال العالم من نحو 190 دولة، يتنافسون على حصد 75 ميدالية والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وحصدت البطلة المصرية مها عامر الميدالية البرونزية خلال منافسات الغطس من سلم متحرك على ارتفاع متر .

وتشهد بطولة العالم لألعاب الماء تواجد المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس الاتحاد المصري للسباحة، حيث يحضر اجتماع الاتحاد الدولي للسباحة والاجتماع غير العادي للاتحاد الأفريقي للسباحة واللذان ستتم إقامتهما على هامش البطولة المقامة في دولة قطر.

وتتكون البعثة المصرية من 22 سباحت وسباحة يخوضون منافسات السباحة القصيرة والغطس والسباحة التوقيعية.

وتضم السباحين المشاركين في منافسات السباحة القصيرة التي تقام منافستها خلال الفترة من 5 إلى 19 فبراير 2024 كل من أحمد أكرم، عبد الله نصر، عبد الرحمن سامح، فريدة عثمان فيما يضم الجهاز الفني محمد الدسوقي مديرا فنيا، وشريف حبيب، والدكتورة مرام جلال إدارية، وأحمد حسين أخصائي إصابات.

فيما يضم منتخب الغطس كل من مها عامر، محمد فاروق، ملك الحسين، رامز ضياء، محمد نعمان، عمر معتز، فيما يضم الجهاز الفني حمد عيسي مدربا عاما، عماد سعد الله مدربا، الدكتورة مروج جلال طبيبة علاج طبيعي.

ويتكون منتخب السباحة التوقيعية كل من اللاعبات ليلي علي، نهال نبيل، هانا هيكل، ملك طوسون، نادين برسوم، سندس أحمد، سلمي مرعي، أمينة طارق، ملك أكرم، مريم أحمد، فريدة عبد الباري، أمينة الفقي، فيما يضم الجهاز الفني كل من عزيزة محمود، ناريمان خالد، ياسمين لطيف، الدكتورة كريستين رمزي طبيبة علاج طبيعي، إيمان عرام إدارية، الدكتورة ريم سمير، والدكتورة إليصار عصام طبيبة علاج طبيعي.

تضم بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في الدوحة 75 فعالية توزيع للميداليات في 6 رياضات مائية مختلفة: السباحة، والغطس، والغطس العالي، وكرة الماء، والسباحة الإيقاعية، والسباحة في المياه المفتوحة وتوفر بطولة الماسترز للألعاب المائية إطارا مثاليا للمشاركين من كافة أنحاء العالم للتنافس في الألعاب المائية.

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