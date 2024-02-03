عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اكتشف شغف القراءة في معرض الكتاب.. رحلة عبر ثقافات العالم

صدى البلد

أجمع زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، والمنعقدة بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، على أن المعرض في دورته الحالية مثَّل فرصة لاكتشاف الكتب المتنوعة والتعرف على جمال الثقافات الأخرى.

فرصة للتعرف على كتب الثقافات الأخرى

وداخل أحد أجنحة المعرض قالت رؤي هيثم (طالبة جامعية) - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنها تزور المعرض كل عام لأنها تحب شراء الكتب والروايات، مؤكدة أن المعرض في دورته الحالية ممتاز للغاية، وشكل فرصة للتعرف على كتب الثقافات الأخرى.

وقالت غادة إسماعيل (ربة منزل) إنها معتادة على زيارة المعرض كل عام مع أبنائها لشراء الكتب والأدوات المدرسة، فضلا عن حبها لمشاهدة العروض الفنية والفقرات الغنائية.

وأشار عبد الرحمن إبراهيم (طالب جامعي) إلى أن "المعرض خلال دورته الحالية يتيح فرصة استكشاف الكتب التي تعكس خلفياتنا الثقافية الخاصة، مع تعريفنا أيضًا على جمال الثقافات المتنوعة حول العالم.

فيما قالت نورا جمال (طالبة جامعية): "أريد أن أكتسب المزيد من المعلومات العامة حول الحضارة القديمة والتاريخ والأدب والثقافات المختلفة، وكل ذلك يحدث هنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب"، مؤكدة حرصها على القدوم للمعرض مع أسرتها كل عام.

بدوره، قال محمد عبد الله (من محافظة الأقصر) إنه يأتي سنويا هو وأسرته إلى معرض الكتاب للاستمتاع بزيارة المعرض وتفقد أجنحته المختلفة وشراء الكتب والروايات المختلفة.

ويتواصل الإقبال الجماهيري الكبير في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، والذي سيستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل 6 فبراير.

وتوافد زوار المعرض بكافة الفئات العمرية؛ من كبار السن والشباب والأطفال. ويتجول الزوار في أجنحة المعرض المختلفة منذ الساعات الأولى لليوم، ليكتشفوا المكان ويبحثوا عن الكتب التي تلبي احتياجاتهم واهتماماتهم، فضلا عن مشاهدة العروض الفنية والفقرات الغنائية التي تقدم داخل المعرض .

وتشهد أجنحة دور النشر المختلفة حضورا كبيرا بحثا عن أحدث إصدارات دور النشر المصرية والعربية والعالمية. وتشارك 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن عميد الأثريين المصريين ليكون شخصية هذا العام للمعرض، توفيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي كشخصية معرض الطفل.

ويحتفل المعرض هذا العام بمرور 55 عامًا على أقدم مشروع ثقافي في مصر والشرق الأوسط؛ حيث يعد معرض الكتاب احتفاءً للثقافة المصرية والعربية، كما يعتبر من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، حيث تم تصنيفه في عام 2006 ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم من ناحية حجم الزوار بعد معرض فرانكفورت الدولي، حيث زار معرض القاهرة للكتاب في 2023 حوالي مليوني شخص.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

تنبيه مهم من الأرصاد.. ظاهرة جوية تُهدد سلامة المواطنين بالقاهرة وبعض المحافظات

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة إيداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

ننتظر رد هذا اللاعب| الزمالك يتجاهل رمضان صبحي في ملف الصفقات الجديدة

السكر يواصل قفزاته| قرار عاجل من التموين لحل الأزمة عقب رفع الفائدة

مفاجأة .. مرتضى منصور ولمياء في النيابة لهذا السبب | خاص

«أتمنى أكون عريس».. أحمد سعد يرد على أنباء زواجه من فنانة شهيرة

ترشيحاتنا

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس في جميع المحافظات .. اعرف درجاتك

دعاء البرد والثلج .. هذا معنى الزمهرير

منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية يتوج بكأس إفريقيا ويتأهل بارالمبياد باريس 2024

واقعة نادرة.. العثور على شظايا كويكب سقط على مدينة برلين الألمانية

بالقانون| الحبس 7 سنوات عقوبة غش الأدوية حال استخدام مواد ضارة بالصحة

ميزات في تحديث تليجرام Telegram الجديد.. تعرف عليها


ads
ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط حشد جمهوري.. أحمد العوضي يلتقط الصور مع محبيه بشارع المعز|صور

قصة شعر مختلفة .. رضوى الشربيني تلفت الأنظار بـ لوك جديد

تشبه العروس… ياسمين الخطيب تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

طريقة عمل كيكة الموز المقلوب بمذاق لا يقاوم

فيديو

قفزة كبيرة .. ماذا حدث في أسعار الدواجن ؟

استقبال إشارات أولية .. الفضاء المصرية تتابع تجربة Nexsat-1

خليفة فيتوريا .. هل يتولى كيروش تدريب منتخب مصر؟

استئصال جزء من القولون | سهير جودة تكشف تفاصيل حالتها الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ