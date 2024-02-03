مؤسس كتلة الحوار: نحتاج لإعادة النظر في مسألة الاكتفاء الذاتي.. فيديو

فتح برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، نقاشا حول إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني انطلاق المرحلة الثانية بمناقشة قضايا الاقتصاد.

قال باسل عادل، رئيس ومؤسس كتلة الحوار، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "نحتاج حاليا كثافة دولارية قبل اتخاذ قرار التعويم"، لافتا: "نحتاج لإعادة النظر في مسألة الاكتفاء الذاتي".

أضاف باسل عادل، رئيس ومؤسس كتلة الحوار،: "الوضع الاقتصادي صعب جدا ونحتاج لإجراءات شديدة وصارمة"، مشيرا: "نحن في لحظة وطنية خالصة مثل لحظة الحروب".

ويرصد البرنامج استعدادات الأحزاب للمشاركة في تلك المرحلة وما هي رؤى وأفكار الأحزاب للأوضاع الاقتصادية وكيفية التغلب عليها.