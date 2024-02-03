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تعليم

أحداث سماوية مميزة بانتظار عشاق الفلك خلال هذا الأسبوع

الدكتور أشرف تادرس
الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية

يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية على موعد خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، مع عدد من الظواهر الفلكية البديعة والهامة المرتقبة والتى يشاهد عدد كبير منها بالعين المجردة فى مشاهد بديعة يترقبها هواة الفلك .

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، كشف عن أهم الظواهر الفلكية المرتقبة خلال شهر فبراير وتفاصيلها بالتواريخ .

 2-1 فبراير/ القمر وسبيكا
يشرق القمر مقترنا مع النجم سبيكا Spica - السماك الأعزل أو السنبلة - وهو ألمع نجم في برج العذراء ، وهو نجم من النجوم المتغيرة يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس ، وتقدر كتلته بـ 11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس ، ويبعد عن الأرض حوالي 260 سنة ضوئية. 

يمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة عند منتصف الليل ، ويظلا بالسماء إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

 5 فبراير/ القمر وأنتاريس
يقترن القمر مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب) ألمع نجم في برج العقرب ، وهو نجم أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ، ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض. 

يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة باتجاة الشرق في الـ 3:00 صباحا في ذلك اليوم إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

7 - 8 فبراير/ القمر والزهرة والمريخ

يقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكذلك مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) في الصباح الباكر قبل شروق الشمس في ذلك الوقت ، حيث نرى الثلاثة اجرام بالعين المجردة السليمة في السماء الشرقية بغضون الـ 5:30 صباحا تقريبا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

10 فبراير/ القمر الجديد (محاق شهر شعبان)
لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد ، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجهه المظلم مواجها للأرض.

 تعتبر أيام المحاق هي أفضل الليالي الليلاء خلال شهور السنة ، والتي يفضلها الفلكيون كثيرا لرصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة ، حيث لا يعيق ضوء القمر في هذا الوقت الأرصاد الطيفية المطلوبة .

الظواهر الفلكية أهم الظواهر الفلكية المرتقبة أهم الظواهر الفلكية المرتقبة خلال شهر فبراير القمر وسبيكا القمر محاق شهر شعبان

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