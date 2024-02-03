كليات تضمن لخريجيها وظيفة برواتب عالية

أكد الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن وظائف المستقبل تتسم بعدة خصائص جميعها في الكليات التي تم استحداثها والتي تواكب السوق المحلي والعالمي موضحا أن المستقبل لكليات العلوم التطبيقية وليس التخصصات الإنسانية.

وأضاف حسن شحاتة خلال تصريحاته لـ “صدى البلد” أنه يوجد تغيرات في كليات المستقبل، لافتا إلى أن العالم يتجه نحو التكنولوجيا الحديثة والكليات ذات الصلة بالتكنولوجيا .

وأشار حسن شحاتة إلى أن الجامعات المصرية لديها طفرة غير مسبوقة في عدد الكليات حيث الجامعات المصرية تفتتح برامج وكليات جديدة كل عام تواكب سوق العمل .

وأوضح حسن شحاتة أن بعض الجامعات المصرية تنفرد بكليات ليس لها مثل بالشرق الاوسط مثل كلية كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي بجامعة القاهرة.

وأضاف أنه بعد التطور الهائل في البنية التحتية بالتعليم العالي كان لابد من تطوير برامج الكليات واستحداث كليات بديلة تتماشي مع سوق العمل مشيرا الى إن هناك توجه لإنشاء العديد من الكليات الجديدة ويوجد العديد من الكليات الحديثة في تنسيق الجامعات 2023هي كليات الذكاء الاصطناعي وعلوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء» ببنى سويف وكلية الدواء الطبيعي بالسويس وكلية تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة اسيوط وكلية تكنولوجيا المصايد والأسماك (جامعة أسوان) كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة .

أكدت الدكتورة أمل شمس، استاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، ضرورة تحديد الأهداف، وهي الأمور الأولى والأهم للطلاب الجدد في المرحلة الجامعية.



وأشارت في تصريحات خاصة، إلى ضرورة أن يحدد الطالب أهدافًا واضحة ومحددة لتحقيقها خلال فترة دراسته الجامعية. قد تكون تلك الأهداف مرتبطة بالتحصيل الأكاديمي، الانخراط في الأنشطة الطلابية، أو تطوير مهارات معينة تحديد الأهداف يساعد الطالب على البقاء منظمًاومتحمسًا لتحقيق تقديرات جيدة في المرحلة الجامعية.



وأوضحت أمل شمس، أن هناك هناك حاجة ماسة لتطوير مهارات التخطيط لدى الطلاب الجدد، كما ينبغي عليهم تنظيم وقتهم بشكل فعال وتحديد أولوياتهم واستخدام جدول زمني أو تقويم لتسجيل المواعيد الدراسية والمشاريع والاختبارات.

وتابعت شمس، أن الانخراط في الحياة الجامعية يعتبر جزءًا أساسيًا من تجربة الطلاب الجدد كما ينبغي عليهم المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، مثل النوادي الطلابية والفرق الرياضية والمنظمات الطلابية من خلال الانخراط في تلك الأنشطة، يمكن للطلاب توسيع دائرة معارفهم وتطوير مهارات التواصل والقيادة