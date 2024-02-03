هدوء حذر في سوريا بعد الغارات الجوية الأمريكية

أفاد ناشطون مرتبطون بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، بوجود "هدوء حذر" في مناطق سيطرة نظام الأسد والميليشيات الإيرانية شرقي محافظة دير الزور.

وأوضحوا أن هذا التطور، يأتي في أعقاب الغارات الجوية الأمريكية الليلة الماضية التي استهدفت 4 مواقع في العراق و3 في سوريا.

ولاحظت مجموعة المراقبة، ومقرها المملكة المتحدة، تحليقا مكثفا لطائرات أمريكية دون طيار فوق مدينة البوكمال، الواقعة بالقرب من الحدود مع العراق.

وبحسب التقارير، فرضت الميليشيات الإيرانية "طوقاً أمنياً" على المواقع التي استهدفتها الولايات المتحدة، وقيدت دخول السيارات والمشاة.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه يواصل مراقبة الوضع؛ لمعرفة المزيد من التطورات، ويقدم معلومات عن تداعيات العمليات العسكرية الأخيرة في المنطقة.