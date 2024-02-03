القومي للطفولة: مراعاة حقوق الصغار في الإعلام والدراما ضرورة

قالت المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن هناك عدة معايير تضبط ظهور الطفل في الإعلام والدراما، أو حال إنتاج مواد إعلامية تخاطبه، كاحترام كرامته في جميع الظروف، وألا يتم استغلاله بجميع الأشكال، بغرض الشهرة أو التربح، بشكل يسيء للطفل حاليا أو مستقبلا، وأن يكون الإعلام صديقا للطفل؛ بأن ينصت له وإلى أفكاره ومشاعره، بأن يقوم الإعلام على أساس مراعاة الطفل وجدانيًا وجسمانيًا، وعلاقته بأسرته وبالبيئة المحيطة.

جاء ذلك خلال المعسكر التدريبي "للإبداع الفني والدرامي" الذي نفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و منظمة يونيسيف، والذي استهدف 24 طفلا في الفئة العمرية من 11 إلى 17 سنة من 4 محافظات وهي "أسوان، قنا، البحيرة، القاهرة"؛ لتوعيتهم بحقوقهم في الإعلام والدراما.

وأكدت "عثمان" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يسعى إلى تمكين الطفل في شتى المجالات والتي من ضمنها، تشجيع الأطفال على الأعمال الإبداعية، لا سيما في الدراما والإعلام، معربة عن سعادتها بالمشاركة المتميزة لهؤلاء الأطفال والأعمال التي نفذوها خلال فترة المعسكر.

وأضافت "عثمان" أنه لا بد وأن تتفق لغة الإعلام مع الطفل، من حيث المستوى العمري، والاجتماعي، والثقافي، بشكل يضمن عدم سوء الفهم أو التنمر والسخرية منه، فضلا عن تخصيص مساحة لمناقشة القضايا التي تخص الطفل، كنبذ العنف بكل أشكاله (الجسدي والنفسي)، فضلا عن ضمان حرية الرأي لكل طفل والمساواة وعدم التمييز.

وتضمنت ورشة العمل، محاضرات خاصة بحقوق الطفل في الإعلام، وكيفية مراعاة حقوق الأطفال في المواد الإعلامية سواء المشارك فيها الطفل أو المقدمة له، فضلا عن عرض بعض المواد الإعلامية لنقدها وبيان ماهو إيجابي وسلبي.

وجرى تقسيم الطلب إلى مجموعتين؛ لتنفيذ بعض المشاريع، كتصميم إعلان لسلعة، أو كتابة سيناريو درامي، على أن يتضمن مبادئ حقوق الطفل الأساسية التي تم تدريبهم عليها.

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