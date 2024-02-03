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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان جداول الفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس، إنه تم وضع جدول الفصل الدراسي الثاني جميع البرامج، ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

 
وأوضح عميد تجارة جامعة عين شمس، أنه تم الانتهاء من استعدادات الكلية للفصل الدراسي الثاني، لافتا إلى أنه يجرى مراجعة جميع الإجراءات الاحترازية وتقسيم الجداول طبقا للإعداد وتجهيز المعامل الخاصة بالكلية.

من جانبه قال الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، أن الكلية انتهت من إعداد جداول الفصل الدراسي الثاني وتم اعلانه للطلاب استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني.

وأشار عميد حقوق عين شمس، إلى أن نتيجة الفصل الدراسي الاول ستعلن في مطلع شهر مارس القادم، علي نظام جامعة عين شمس الالكتروني.

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري.
 

ويستعرض موقع صدي البلد، الخريطة للعام الجامعى الجاري 2023 -2024 بداية الفصل الدراسي الثاني.

موعد الفصل الدراسي الثاني  

 

كشفت الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد 2023 /2024 ، بدأ العام الدراسي 30 سبتمبر وينتهى فى يونيه 2024 بإتمام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني وفقا لطبيعة الدراسة في كل كلية.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2024 

وبدأ العام الجامعي  30 سبتمبر 2023 ويستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى الدرسة فى الخميس 25 يناير 2024 وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024 وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024 ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024 تجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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