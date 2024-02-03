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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ علاقات دولية: حل الدولتين يتعارض مع حلم إسرائيل

نتنياهو
نتنياهو

قال رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن حل الدولتين يتعارض مع حلم الدولة العبرية، والتي تمتلك أقوى أنواع القوى العسكرية وحليف لأكبر دولة في العالم مقابل طرف لا يمتلك أي قوى عسكرية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر هي الاستثناء في المنطقة، لأنها هي التي استطاعت قيادة حرب بخدعة استراتيجية قادها الرئيس أنور السادات، انتزعت بها أرضها من سيناء، كما أن مصر هي الدولة الوحيدة الي تحدثت عن قيام الدولة الفلسطينية في عقر دار إسرائيل.

وأكد أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخوض حربًا استراتيجية نيابة عن الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن إسرائيل تستغل أي هجوم من حماس لترد عليه بالقتل والتدمير.

وتابع: أن مصر تحركت بذكاء شديد للضغط على إسرائيل في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والصين، وأهم الضغوط هي زيارة أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة وزيارته لمعبر رفح، وكذلك لقاء الرئيس السيسي بمفوض الاتحاد الأوروبي، لذا المجتمع الأوروبي متوافق تمامًا مع الموقف المصري.

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