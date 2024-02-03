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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ماذا طلب بيرسي تاو للتجديد مع الأهلي.. إبراهيم سعيد يكشف السر

الاهلي
الاهلي

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج بلس 90، على شرط الجنوب إفريقي، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل التجديد مع الفريق خلال الفترة الجارية.

الاهلي 

هل سيجدد بيرسي تاو مع الأهلي؟

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "لجنة التخطيط بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي، استقرت على تجهيز عرض خاص لتمديد عقد بيرسي تاو، عقب عودته من المشاركة مع منتخب ‏بلاده في بطولة أفريقيا المقامة حاليًا بكوت ديفوار".

وتابع: "اللجنة تمسكت باستمرار اللاعب بعد تألقه مع منتخب بلاده والأهلي قبل مشاركته في البطولة، بجانب تصريحاته بأنه سعيد داخل النادي".

وأوضح: "إدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق، وضعت تصورًا للعقد الجديد، يتضمن زيادة مالية عن الحالي، مع وضع بعض الامتيازات والبنود التحفيزية والمكافآت ‏الخاصة بتسجيل الأهداف والحصول على البطولات، لإقناعه بالبقاء، في ظل تلقيه عروضًا قوية من أندية ‏تترقب نهاية عقده مع الأهلي".

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الأهلي وبيرسي تاو

وتابع: "تاو طلب مميزات، أبرزها الحصول على راتب سنوي قيمته مليون و700 ألف دولار في الموسم الأول، يزيد بواقع 100 ‏ألف دولار سنويًا لمدة ثلاثة مواسم".

وأكمل: "إدارة الأهلي أكدت أن هذه المطالب المالية تفوق ما تم الاتفاق عليه، لا سيما أن اللاعب يحصل في موسمه المقبل والأخير على مليون و400 ألف دولار، وسيتم تجهيز عرض برقم أقل، في ظل أزمة العملة الصعبة والمعاناة الكبيرة في تدبير مستحقات الأجانب داخل النادي".

وأتم: "ومن المقرر أن يتمثل عرض الأهلي في حصول اللاعب على مليون و500 ألف دولار سنويًا، بزيادة 100 ألف دولار، مع عرض ‏مكافآت أخرى، ولكن بالعملة المحلية".

الاهلي 

موعد مباراة الأهلى أمام شباب بلوزداد الجزائرى فى دورى أبطال أفريقيا

يواصل فريق الاهلى تدريباته اليومية على ملعب التتش اليوم السبت استعداداً للأرتباطات المقبلة بعدما عاد للتدريبات مساء الخميس الماضى من الراحة التي حصل عليها لمدة ثلاثة أيام عقب العودة من معسكر الإمارات مساء الأحد الماضي وهو المعسكر الذي خاض خلاله الأهلي مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي ، إنتهتا بالخسارة 1-2 في الأولى والتعادل 1-1 في الثانية.

ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، على مشاهدة مباريات شباب بلوزداد الجزائري، سواء في الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل الجزائر قبل ملاقاته فى الجولة المقبلة من دور المجموعات عقب فترة توقف المسابقات المحلية بسبب كأس الأمم الأفريقية .

وتوج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخرا فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.

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