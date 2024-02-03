رئيس جامعة الأزهر يهنئ الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية

تقدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بخالص التهاني إلى البروفيسور السير مجدي يعقوب، جراح القلب المصري العالمي، والقائدة المجتمعية نيلي ليون كوريا، من تشيلي، المعروفة باسم: «الأم نيللي» رئيسة مؤسسة «المرأة الصامدة»، والجمعيتين الإسلاميتين في إندونيسيا: جمعية نهضة العلماء، والجمعية المحمدية؛ وذلك بمناسبة فوزهم بجائزة زايد للأخوة الإنسانية للعام 2024م.
وأكد فضيلته أنَّ هذا التكريم صادف أهله؛ فالفائزون جميعهم لهم جهودهم الخالصة المتميزة في تعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة، وهو تكريم بمثابة شهادة تقدير لتلك الجهود الدؤوبة في نشر الوعي بأهمية الأخوة الإنسانية، وتعزيز قيم السلام والاحترام المتبادل بين جميع أفراد المجتمع قولًا وعملًا.
وأعرب فضيلته عن خالص دعواته للفائزين بدوام التوفيق والنجاح في أعمالهم الرامية إلى تعزيز ثقافة الحوار والتلاحم وخدمة المجتمع وأفراده على اختلاف ثقافاتهم ودياناتهم، وأن هذه الأعمال والجهود تُلهم الأجيال القادمة للسير على هذه الخطى في نشر المحبة والوئام بين جميع البشر، وتشجع على بذل المزيد من الجهود في هذا المجال في مختلف دول العالم.
وكان المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لجائزة زايد للأخوة الإنسانية، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عالمي يوم الجمعة في أبو ظبي أسماءَ المكرمين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية للعام 2024م، وقال: إنَّ اختيار المكرمين لهذا العام تم من قبل لجنة تحكيم مستقلة؛ بناءً على جهودهم الاستثنائية في مواجهة التحديات المجتمعية المعقدة والتشجيع على التعايش السلمي والتكافل بين الناس على المستويين: المحلي، والدولي.
وسيتم تكريم الفائزين بالجائزة خلال مراسم التكريم الذي يقام يوم 5 فبراير 2024 في صرح زايد المؤسس بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.