رئيس جامعة الأزهر يهنئ الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية

تقدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بخالص التهاني إلى البروفيسور السير مجدي يعقوب، ‏جراح القلب المصري العالمي، والقائدة المجتمعية نيلي ليون كوريا، من تشيلي، المعروفة باسم: «الأم ‏نيللي‏» رئيسة مؤسسة «المرأة الصامدة»، والجمعيتين الإسلاميتين في إندونيسيا: جمعية نهضة العلماء، ‏والجمعية المحمدية؛ وذلك بمناسبة فوزهم بجائزة زايد للأخوة الإنسانية للعام 2024م.‏

وأكد فضيلته أنَّ هذا التكريم صادف أهله؛ فالفائزون جميعهم لهم جهودهم الخالصة المتميزة في تعزيز قيم ‏التسامح والأخوة الإنسانية بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة، وهو تكريم بمثابة شهادة تقدير لتلك الجهود ‏الدؤوبة في نشر الوعي بأهمية الأخوة الإنسانية، وتعزيز قيم السلام والاحترام المتبادل بين جميع أفراد ‏المجتمع قولًا وعملًا.‏

وأعرب فضيلته عن خالص دعواته للفائزين بدوام التوفيق والنجاح في أعمالهم الرامية إلى تعزيز ثقافة ‏الحوار والتلاحم وخدمة المجتمع وأفراده على اختلاف ثقافاتهم ودياناتهم، وأن هذه الأعمال والجهود تُلهم ‏الأجيال القادمة للسير على هذه الخطى في نشر المحبة والوئام بين جميع البشر، وتشجع على بذل المزيد ‏من الجهود في هذا المجال في مختلف دول العالم.‏

وكان المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لجائزة زايد للأخوة الإنسانية، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي ‏عالمي يوم الجمعة في أبو ظبي أسماءَ المكرمين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية للعام 2024م، وقال: إنَّ ‏اختيار المكرمين لهذا العام تم من قبل لجنة تحكيم مستقلة؛ بناءً على جهودهم الاستثنائية في مواجهة ‏التحديات المجتمعية المعقدة والتشجيع على التعايش السلمي والتكافل بين الناس على المستويين: المحلي، ‏والدولي.

وسيتم تكريم الفائزين بالجائزة خلال مراسم التكريم الذي يقام يوم 5 فبراير 2024 في صرح زايد ‏المؤسس بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.‏